Bewerbungsschluss für den BRV-Ausbildungs-Award 2022 naht

Die Uhr tickt: Der Bewerbungszeitraum für den diesjährigen Ausbildungs-Award vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) endet am 28. Februar. Azubis, die im vergangenen Jahr eine technisch-handwerkliche, kaufmännische oder sonst wie geartete Ausbildung bei einem BRV-Mitgliedsunternehmen abgeschlossen haben und sich die Chance auf einen der im Rahmen des Wettbewerbes ausgelobten Preise (Geldprämien, Weiterbildungen, Event-Teilnahmen etc.) sichern möchten, sollten sich also sputen. Für die Bewerbung muss lediglich der Onlinefragebogen auf dem BRV-Infoportal www.deine-zukunft-ist-rund.de/award ausgefüllt und ein kurzes Bewerbungsvideo hochgeladen werden. „Das Video muss auch kein professionell gedrehtes Video sein, ein ‚Selfie-Video‘ ist vollkommen ausreichend, wichtig ist der Inhalt“, betont die Branchenvertretung. cm