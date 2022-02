Auszeichnung fürs Pirelli-Engagement rund um Berufseinsteiger

Pirelli ist für sein Projekt „Digitales Praktikum“ ausgezeichnet worden, mit dem sich das Unternehmen 2021 an dem bundesweiten Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ beteiligt hatte. „Die Pirelli Deutschland GmbH unterstützt mit ihrem Einsatz den Übergang junger Menschen von der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt in vorbildlicher Weise. Das Unternehmen leistet einen wertvollen Beitrag für die ökonomische Bildung von Schülerinnen und Schülern und ihrer beruflichen Orientierung“, begründet das Kooperationsnetzwerk SchuleWirtschaft als dessen Ausrichter die Ehrung. Auf Bundesebene wird die Initiative von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) getragen, auf Landesebene von Dachverbänden und Bildungswerken der Arbeitgeber in Partnerschaft mit Landesministerien. Bei dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ ehrt SchuleWirtschaft jene Organisationen, die sich für berufliche Orientierung, den erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf sowie digitale Bildung besonders engagieren. Für seine Aktion „Digitales Praktikum“ ist Pirelli als Hessen-Sieger in der Kategorie „SchuleWirtschaft-Starter“ geehrt worden. cm



