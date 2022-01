Continental startet mit Neuerungen im Nfz-Reifensortiment ins neue Jahr

Continental startet mit einem in großen Teilen überarbeiteten und insofern modernisierten Lkw- und Busreifenangebot ins neue Jahr, positioniert sich aber darüber hinaus vor allem auch als „integrierter Lösungsanbieter“. Die Neuerungen betreffen dabei sowohl das Angebot an Reifen für den regionalen Einsatz wie auch solche für den Fernverkehr, namentlich die neue Reifenlinien Conti EcoRegional und Conti EcoPlus+. Außerdem steht der neue Trailerreifen Conti Hybrid HT3+ in den Startlöchern.

