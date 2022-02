Cemb präsentiert neue Linie an Montiermaschinen

Cemb bietet eine breite Linie von Reifenmontiermaschinen, die dem Anbieter zufolge eine „optimale Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit extremer Robustheit verbinden“. Nun stellt das Unternehmen aus Italien eine neue Linie an Maschinen zur Montage von Pkw-Reifen vor. Die neuen Pkw-Reifenmontiermaschinen mit Zentriertisch seien so konzipiert und entwickelt, dass der Anwender problemlos an allen Radtypen arbeiten könne, verspricht Cemb. Alle Modelle der neue Linie seien automatisch und mit einer nach hinten kippbaren Montiersäule ausgestattet, „die maximale Steifigkeit gewährleistet, um Schäden an der Felge zu verhindern“. Die neue Produktreihe besteht aus den Maschinen SMX40, SMX50, SMX70 und SMX70 LeverLess.

