B2C-Plattform Motointegrator bietet „optimalen Reifenfinder“

Nicht mehr lang, dann beginnt in Deutschland wieder die Umrüstsaison und alles dreht sich rund um Rad und Reifen. Dann stellt sich für viele Endverbraucher die Frage, wie das Räderumstecken zu Hause richtig gelingen kann. Auch stellt sich die Frage, wo der B2C-Kunde seine Reifen kaufen kann. Eine der Plattformen, die zunehmend auf sich aufmerksam macht: Motointegrator.de. Der Onlineshop wird von der Cleverlog-Autoteile GmbH mit Sitz in Berlin betrieben ist zugehörig zu einem der größten Autoteilevertreiber Europas, der Inter Cars SA mit Hauptsitz in Polen.

Die Betreiber der deutschen Plattform bieten dabei nicht nur ein breites Spektrum an über fünf Millionen Kfz-Teilen, sondern auch den „optimalen Reifenfinder bei Motointegrator“ *), heißt es dazu aus Berlin. Motointegrator.de präsentiert sich als „ein qualifizierter Onlineshop mit einem außergewöhnlich umfangreichen Angebot, das auf Pkw-Modelle europäischer, amerikanischer und asiatischer Hersteller ausgerichtet ist“, schreibt Cleverlog-Autoteile. Eines der „innovativsten IT-Systeme“ verkürze die Zeit von der Bestellung bis zur Lieferung, so das Versprechen. „Unsere hausinterne IT-Abteilung kümmert sich täglich um den reibungslosen Betrieb der Website und um die Aktualisierung aller Veränderungen.“

Wichtig außerdem: Mit dem „optimalen Reifenfinder bei Motointegrator“ *) können Endverbraucher auch Tipps erhalten, wie die fünf häufigsten Fehler beim Reifenwechsel vermieden werden können: Wagenheber falsch ansetzen, Drehmomentschlüssel falsch einstellen, Sichtprüfung der Reifen vernachlässigen, Reifendruck falsch anpassen und falsche Laufrichtung. ab

*) In diesem redaktionellen Beitrag sind bezahlte Verlinkungen als Werbung enthalten.