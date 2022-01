Ceat will seine OHT-Kapazitäten und das Exportgeschäft deutlich ausbauen

Da die Exporte seiner Off-Highway-Reifen (OHT) derzeit besonders gut laufen, hat das indische Unternehmen Ceat Limited beschlossen, seinen strategischen Schwerpunkt in diesem Bereich zu verstärken und wird die Kapazität für Landwirtschaftsreifen bis Mitte 2023 mehr als verdoppeln. Bestehende Pläne zur Ausweitung der Produktion von radialen Lkw- und Bus-Reifen (TBR) rücken damit in den Hintergrund. Im Gegenteil dazu soll künftig das Exportgeschäft noch stärker in den Vordergrund rücken.

