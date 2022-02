CMS präsentiert Highlights 2022 in neuem Katalog

CMS verschickt diese Tage den neuen Katalog und die Designbroschüre 2022 an die Kunden. Zum 25. Jubiläum von CMS Aftermarket in Europa gibt es neue Farbvarianten und auch ein Jubiläumsrad. Letzteres ist das C33 und es ist in Diamant Schwarz Glanz und in Bronze zu haben. Das C30 gibt es jetzt auch in der Farbausführung Diamant Schwarz Kupfer. Katalog und Designbroschüre können auch auf der Webseite cms-wheels.de angesehen und heruntergeladen werden. Sie können auch kostenfrei per Mail unter info@cms-wheels.de angefordert werden. cs