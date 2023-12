CMS zeigt sich auf NLS-Porsche in Essen

Auch wenn der Räderhersteller CMS nicht mit eigenem Stand auf der Essen Motor Show vertreten ist, Räder des türkischen Herstellers sind trotzdem in Essen zu sehen. Und zwar auf dem Grip-Stand in Halle 6. Hier sind sie an dem CMS-Porsche aus der NLS Nürburgring Langstreckenserie 2023 verbaut. Das Fahrzeug von Team W&S Motorsport steht auf CMS C33 in 8,5×20 Zoll in Bronze. Das Rad ist in allen gängigen Größen von 18 bis 20 Zoll in den vier Farbvarianten Diamant Schwarz Glanz, Schwarz Glanz, Diamant Schwarz Kuper und Bronze verfügbar.