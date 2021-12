Pirelli-Tochter Driver baut Netzwerk und Leistungsmodule weiter aus

Mit 33 neuen Point of Sales seit Jahresbeginn kann das Driver-Netzwerk auch in Zeiten der Pandemie deutliche Zuwächse verzeichnen. Ausschlaggebend für diese hohe Zugkraft seien „die zahlreichen Vorteile des 360°-Konzepts“, von denen die Driver-Partner profitieren könnten, heißt es dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG. In den vergangenen Monaten habe der Ausbau praxisnaher digitaler Angebote im Zentrum gestanden. Außerdem seien eine neue Kfz-Teileplattform ebenso online gegangen wie in ihren Leistungsumfängen „stark erweiterte Versionen des Felgenkonfigurators und der Website“. Und mit B2Fleet+ habe ein zukunftsweisendes Flottenabrechnungssystem den Vorgänger B2Fleet abgelöst. Mit welchen Leistungsmodulen des 360°-Retail-Konzepts will die Pirelli-Tochter Driver punkten?

