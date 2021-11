KS Tools schafft „mehr Übersicht“ mit 490-seitigem Brilliant-Tools-Katalog

Anfang 2020 ist KS Tools mit seiner neuen Marke Brilliant Tools gestartet. Jetzt hat das Unternehmen mit Sitz in Heusenstamm bei Frankfurt das Sortiment nochmals spürbar erweitert. Dazu habe der Werkzeugspezialist jetzt „mehr Übersicht geschaffen“ und bündelt alle Werkzeuge von Brilliant Tools in einem einzigen Katalog. Profianwender finden finden darin auf 490 Seiten insgesamt 1.500 Hand-, Automotive Spezial- und Motoreinstellwerkzeuge. „Besonders praktisch am neuen Katalog ist, dass markenspezifische Werkzeuge getrennt nach Marken aufgeführt sind und sich so sehr leicht passend zur anstehenden Reparatur identifizieren lassen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Verfügbar ist der neue Katalog als Print- oder Onlineversion in 28 Sprachen auf der Website unter www.brilliant-tools.com. ab