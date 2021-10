„Wintrac“/„Wintrac Pro“ in aktueller Saison in 23 neuen Größen verfügbar

Zur aktuellen Umrüstsaison hat Apollo Tyres sein Portfolio an Winterreifen seiner Marke Vredestein eigenen Worten zufolge kräftig ausgebaut. Von mehr als 20 neuen Dimensionen im Bereich 15 bis 22 Zoll spricht der Hersteller in diesem Zusammenhang. Der „Wintrac“ wird demnach in elf zusätzlichen Dimensionen angeboten, während das Lieferprogramm des „Wintrac Pro“ durch Einführung zwölf neuer Dimensionen für Räder mit einem Durchmesser von 17 bis 22 Zoll erweitert worden sei. In den meisten Dimensionen soll letzteres Profil dabei über den Geschwindigkeitsindex Y (bis 300 km/h) verfügen. cm