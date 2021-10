Reifenwechselweltrekord: Lucky-Car-Azubis schaffen’s in gut 49 Sekunden

Die Lehrlingsmannschaft der vertragsfreien österreichischen Kfz-Werkstattkette Lucky Car hat einen neuen Weltrekord im Wechseln aller vier Reifen bzw. Räder eines Pkw aufgestellt. Unter den Augen eines Offiziellen von Guinness World Records unterboten sie die bisherige Bestmarke von 58,43 Sekunden – aufgestellt 2015 von einem Team des deutschen Vergölst-Partnerbetriebes Reifen Umert – um immerhin knapp zehn Sekunden. Denn bei dem Rekordversuch in unserem südlichen Nachbarland standen am Schluss letztlich nur 49,03 Sekunden auf der Stoppuhr, sodass die Lucky-Car-Azubis den Titel als schnellste Reifenwechsler über die Grenze in die Alpenrepublik holen konnten. Dass dieser Erfolg von Lehrlingen geschafft wurde, freut Unternehmensgründer Ostoja „Ossi“ Matic nach eigenen Worten dabei ganz besonders. „Hinter unseren Youngsters liegt monatelanges, hartes Training, um diesen Rekord nach Österreich zu holen. Ihnen gebührt dieser Erfolg, der zeigt, dass wir mit unserer Lehrlingsoffensive auf dem richtigen Weg sind“, so Matic, der es selbst vom Lehrling bis zum Unternehmensgründer geschafft hat. „Genau diese Vision haben wir für unsere Mitarbeiter. Als Lehrling fängt man an, wird Betriebsleiter und schließlich Franchisepartner einer eigenen Lucky-Car-Filiale“, sagt er. cm