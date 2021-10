Für seinen neuen Onlinekatalog „ECat“ setzt Mahle auf TecDoc

Die auf Datenmanagementlösungen im freien Kfz-Teilemarkt spezialisierte TecAlliance GmbH hat für Mahle Aftermarket einen neuen Onlinekatalog namens „ECat“ entwickelt. Er basiert demnach auf dem TecDoc-White-Label-Catalogue und soll zwei internationale Standards unterstützen. Die Umsetzung des Projektes bzw. dessen Anpassung an die Mahle-Bedürfnisse ging TecAlliance zufolge relativ schnell. „In der Vergangenheit haben wir eine eigene Kataloglösung entwickelt und gepflegt. Das ermöglichte uns einerseits ein hohes Maß an Individualisierung. Andererseits erkannten wir aber auch den Bedarf an einer standardisierten, hoch leistungsfähigen und benutzerfreundlichen Lösung. Aufgrund unserer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit TecAlliance sind wir an das TecDoc-Team herangetreten, um eine hochmoderne, vollständig individualisierte Alternative zu unserem alten E-Katalog zu entwickeln. Die Kombination aus der Webversion und der mobilen App für die Onlineteilesuche haben uns überzeugt. Das TecDoc-Team hat die Führung übernommen, und so konnte unser neuer Onlinekatalog ‚ECat‘ – basierend auf der TecDoc-White-Label-Lösung – nach nur sechs Wochen live gehen“, erklärt Christian Schanz, Head of Global Data Management and Category Management bei Mahle Aftermarket. cm



Hier lesen Sie mehr zum Thema …



