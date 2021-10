Umwandlung/Ausgliederung: GDTG-Vermögen geht an Goodyear Hanau Manufacturing

Während der zurückliegenden zwei bis drei Jahre hat Goodyear bei mehr und mehr der eigenen Landesgesellschaften den Namen seiner Zweitmarke Dunlop aus der jeweiligen Firmenbezeichnung gestrichen. Nach Belgien, Großbritannien, Polen und zuletzt Österreich scheint sich Analoges auch für Deutschland zumindest anzudeuten. Zumal zum einen schon im Frühjahr die Goodyear Hanau Manufacturing GmbH & Co. KG gegründet bzw. in das Handelsregister der Brüder-Grimm-Stadt eingetragen wurde. Zum anderen ist weiteren Registerbekanntmachungen zu entnehmen, dass die an identischem Sitz in der Dunlopstraße 2 in Hanau beheimatete Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH (GDTG) Anfang September „einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung“ auf besagtes neues Unternehmen übertragen hat. Dies – wie es weiter heißt – „nach Maßgabe des entsprechenden Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28. Juni 2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 7. Juli 2021“. christian.marx@reifenpresse.de