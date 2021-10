Maskendeal: Beschuldigte Räderhändler wieder frei

Zwei Räderhändler aus Neumarkt in der Oberpfalz waren Ende Juli in 2021 Untersuchungshaft gekommen, nachdem sie mit rund 11,5 Millionen medizinischen Masken aus China gehandelt hatten. Seit Ende September sind die 31 und 33 Jahre alten Männer wieder auf freiem Fuß. Das Amtsgericht Nürnberg hat in einem Haftprüfungstermin am 21. September die Haftbefehle zwar aufrechterhalten, aber außer Vollzug gesetzt. Die Details.

