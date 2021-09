Gratis-E-Book zur „perfekten Reifenauswahl“ bei Reifen.de abrufbar

Der von der zum Internetreifenhändler Delticom gehörenden TyresNet GmbH betriebene Marktplatz Reifen.de bewirbt per aktuellem Mailing eine „Einsteigereinleitung zur Reifenauswahl“. Dahinter verbirgt sich ein über die Plattform abrufbares Gratis-E-Book, das in Form einer PDF-Datei auf gut 20 Seiten Tipps rund um das Thema Reifen(-kauf) vermitteln soll. „Wir widmen uns in diesem Ratgeber den Fragen, welcher Reifen für welche Anforderungen und Einsatzbedingungen optimal ist, auf was Sie beim Reifenkauf generell achten sollten und wie Sie einen Reifen finden, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist“, heißt es einleitend mit Blick auf Sinn und Zweck besagten Dokumentes. Es scheint allerdings schon ein paar Jährchen auf dem Buckel zu haben, datiert das dazugehörige Copyright doch auf das Jahr 2015 und lautet es auf die Toroleo Tyres TT GmbH & Co. KG, aus der TyresNet nach der Übernahme der Toroleo-Preisvergleichsplattform durch Delticom letztlich hervorgegangen ist. christian.marx@reifenpresse.de

