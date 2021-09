Gut fünf Minuten im Rampenlicht: TV-Beitrag über XXL-Reifenreparatur

Der Fernsehsender ServusTV hat sich gestern in einem Betrag des Themas Reifen angenommen. Wer jetzt aber denkt, es sei dabei passend zur Jahreszeit womöglich um solche für Pkw und die anstehende saisonale Umrüstung gegangen, liegt falsch. Vielmehr drehte sich in dem gut fünfminütigen Beitrag alles um die Reparatur vom großen Baumaschinen- bzw. EM-Reifen, die am Erzberg (Steiermark/Österreich) zum Einsatz kommen. Wer’s verpasst hat, kann sich das Ganze auch online anschauen. christian.marx@reifenpresse.de