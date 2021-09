Abermals erweiterte Funktionalität für Exides „Battery Finder“

Exide Technologies hat seinem „Battery Finder“ genannten Tool abermals zusätzliche Funktionen spendiert. Vom Eintreffen des Fahrzeugs in der Werkstatt bis zur Übergabe an den Kunden soll es Kfz-Mechanikern rund um den Batteriewechsel stets alle relevanten Informationen für einen schnellen und professionellen Einbau an die Hand geben. Nach der Identifizierung der richtigen Batterie für das jeweilige Fahrzeug – anhand Marke/Modell, Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) oder KBA-Nummer – zeigt die Software demnach sämtliche benötigten Detailinformationen wie die Lage der Batterie im Fahrzeug, die ungefähr benötigte Arbeitszeit für und die genaue Vorgehensweise beim Wechsel sowie die erforderliche Validierung der ausgewechselten Batterie nach Abschluss der Arbeiten bzw. deren Registrierung im Batteriemanagementsystem des Fahrzeuges. Der erweiterte „Battery Finder“ ist Anbieteraussagen zufolge kostenlos im Web oder als herunterladbare App für mobile Geräte verfügbar. cm