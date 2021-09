Schaeffler Automotive Aftermarket ab Juli 2022 in neuem Büro in Frankfurt

Die Schaeffler-Sparte Automotive Aftermarket zieht im Juli 2022 in den Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens. Der neue 6.000 Quadratmeter große Standort in der De-Saint-Exupéry-Straße befindet sich in direkter Nähe zum Frankfurter Flughafen.

