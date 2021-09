Pirelli liefert Reifen für den neuen Lamborghini Countach LPI 800-4

Pirelli hat den Lamborghini Countach in sämtlichen Ausführungen in einer nunmehr 50 Jahre andauernden technischen Partnerschaft mit Reifen ausgestattet: vom Original aus dem Jahr 1971 bis zum neuen LPI 800-4, der auf 112 Exemplare limitiert ist. Es handele sich somit um eine der dauerhaftesten Kooperationen in der automobilen Welt, heißt es beim Reifenhersteller. Der Lamborghini Countach 2021 ist ein Hybrid-Supersportwagen mit 814 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 355 km/h. Pirelli stattet das neue Automobil mit P Zero Reifen der Größe 255/30 R20 (Vorderachse) und 355/25 R21 (Hinterachse) aus.

