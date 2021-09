Ausgeweitetes Nexen-Fußballsponsoring: Vertrag mit SK Slavia Praha

Nexen Tire weitet sein Sponsoring rund um den Fußballsport aus. Ist der koreanische Reifenhersteller schon Partner von Eintracht Frankfurt, Manchester City oder des AC Mailand, zählt ab der Saison dazu nun genauso noch der tschechische Klub SK Slavia Praha. Mit dem Verein – 1892 in Prag gegründet und damit einer der ältesten in Europa – ist demnach ein Zweijahresvertrag geschlossen worden. Die Mannschaft ist den weiteren Angaben zufolge amtierender Meister/Pokalsieger in seinem Heimatland. Sie habe aber auch in den europäischen Wettbewerben überzeugend gespielt, wie es angesichts zwei Teilnahmen in der UEFA Europa League während der letzten drei Jahre und des Erreichens der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019 weiter heißt. Seit dem Start der neuen Saison am 7. August sind das Nexen-Logo und Produkte des Herstellers auf LED-Panels in der Eden-Arena, dem Heimstadion des Vereins, zu sehen. Die Marke wird ebenso rund um das Spielfeld, im gesamten Stadionbereich und auf den Onlineplattformen des SK Slavia Praha vertreten sein. Dazu gehören weitere Marketingkampagnen, Fanaktionen und vieles mehr. „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem SK Slavia Praha“, sagte John Bosco Kim, Präsident von Nexen Tire Europe. „Für beide Seiten ist es eine Win-win-Situation. Die Spitzenleistungen und großen Ambitionen des Fußballteams passen perfekt zu unseren Zielen und unseren Ambitionen, Spitzenprodukte herzustellen“, ergänzt er. cm