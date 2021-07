BRV-Ausbildungs-Award: Finalisten stehen fest

Wer in diesem Jahr den Ausbildungs-Award vom BRV gewinnt, darauf muss noch gewartet werden. Die Jury hat aber am Mittwoch (14. Juli 2021) getagt und dabei viele tolle Bewerbungen von jungen Menschen aus der Reifenbranche gesehen. Die drei Finalisten stehen fest (alphabetische Reihenfolge): Sven Peter von den Pneuhage Reifendienste Ost GmbH, Désirée Philipp von der Vergölst GmbH und Jennifer Wachter von der Reifen Göggel e.K. Für die drei jungen Menschen heißt es jetzt, sich noch etwas in Geduld zu üben, denn wer am Ende auf dem Treppchen ganz oben steht, wird erst auf der Mitgliederversammlung am 21. September bekannt gegeben. cs