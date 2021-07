Delticom will zweites Deutschland-Lager beziehen – „Strategische Neuausrichtung“

In der Delticom-Logistik zeichnen sich weitere größere Veränderungen ab. Erst Anfang des Jahres hatte der Onlinereifenhändler im elsässischen Enisheim ein neues Lager- und Distributionszentrum beziehen können. Und bekanntlich will das Unternehmen in naher Zukunft auch im Großraum Hannover einen neuen noch zu bauenden Logistikkomplex beziehen; der Umzug innerhalb von Sehnde bei Hannover ist für 2023/24 geplant. Wie es dazu jetzt heißt, habe darüber hinaus erst dieser Tage die Grundsteinlegung für ein weiteres Lager- und Distributionszentrum stattgefunden, und zwar im Westen Deutschlands. Nicht nur, dass Delticom sich damit logistisch deutlich breiter aufstellt, das Unternehmen scheint sich auch strategisch weiterentwickeln zu wollen, wie dazu die Zentrale gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login