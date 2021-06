Cooper Tire Europe legt „Fokus“ auf neuen Discoverer A/T3 Sport 2

Cooper hat im vergangenen Jahr seinen neuen Discoverer A/T3 Sport 2 eingeführt. Seither hat der Hersteller das Line-up des Geländegängers für den ganzjährigen Einsatz entsprechend ausgeweitet und bietet bereits 33 Dimensionen zwischen 15 und 20 Zoll an. Wie es dazu vonseiten des Herstellers heißt, lege man im 4×4- bzw. Offroadsegment klar den „Fokus“ auf den Discoverer A/T3 Sport 2, der nunmehr in den wichtigsten Größen erhältlich ist. Der Ganzjahresreifen, der neben einer M+S-Kennung auch die 3PMSF-Markierung trägt, sei somit auch für „raue Winterbedingungen sowie rutschige Oberflächen“ geeignet. „Das robuste Profildesign und die neue Mischungstechnologie bieten eine hervorragende Schnitt- und Splitterfestigkeit“, so der Hersteller. Das Discoverer-Sortiment von Cooper Tire wird durch die beiden ebenfalls aktuellen Profile Discoverer A/T3 LT und Discoverer A/T3 XLT – beide sind ebenfalls Ganzjahresreifen – abgerundet. ab