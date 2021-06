Corsa-Rückruf wegen falscher Felgeneinträge in den COC-Papieren

Laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) ruft der Fahrzeughersteller Opel weltweit gut 21.100 Fahrzeuge vom Typ Corsa aus dem Baujahr 2020 zurück – davon rund 4.200 in Deutschland. Grund dafür sind nicht korrekte Angaben hinsichtlich der Einpresstiefen bei den in der auch Certificate of Conformity (COC) bezeichneten EG-Übereinstimmungsbescheinigung aufgelisteten 16- und 17 Zoll-Felgen des Wagens. Insofern könnte die Gefahr bestehen, dass im Vertrauen auf die in den Unterlagen vermerkten Daten unter Umständen Räder mit falscher Einpresstiefe an den Autos montiert wurden. Als Folge dessen wären Schäden an den Reifen durch ein Schleifen an der Karosserie bis hin zu einem Ausfall denkbar. christian.marx@reifenpresse.de