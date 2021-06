Flotten und Elektroautos stützen die Pkw-Nachfrage im Mai 2021

Die Überschrift aus der vergangenen Monatsanalyse „Starkes Wachstum in allen Kanälen“ gilt auch für den Mai. Gegenüber dem pandemiebedingt niedrigen Vergleichszahlen aus dem Mai 2020 steigerten sich die Neuzulassungen um 37,2 Prozent. Das mit Abstand größte Wachstum gelang dem Relevanten Flottenmarkt, der um 57,5 Prozent zulegte. Die anderen Marktsegmente erreichten Zuwachsraten zwischen 21,4 (Privatmarkt) und 43 Prozent (Autovermieter), heißt es dazu bei Dataforce. Näher an das Vorkrisenniveau kamen dabei nur die Autovermieter. Unter dem Einfluss von gleich zwei Arbeitstagen weniger vergrößerte sich in allen anderen Marktsegmenten der Abstand zwischen 2021 und 2019. Für den Gesamtmarkt ergibt sich im Mai eine Lücke von 30,7 Prozent nach 26,1 Prozent im April.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



