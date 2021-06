Pirelli fährt 250 Händler bei Cinturato-Roadshow an – Verkaufsunterstützung

An diesem Montag fiel der Startschuss zur Pirelli-Cinturato-Roadshow 2021. Fünf Produkttrainer des Unternehmens machten sich auf den Weg zu über 250 Reifenhandelsbetrieben in Deutschland, Österreich und Dänemark, wo sie den teilnehmenden Händlern in den kommenden drei Wochen die jüngsten Pirelli-Produkte der Cinturato Familie erläutern: den Sommerreifen Cinturato P7 C2, den Ganzjahresreifen Cinturato All Season SF2 sowie den neuen Winterreifen Cinturato Winter 2, der im Herbst in den Markt kommt und den 2016 vorgestellten Vorgänger ablösen soll. Ein weiterer Programmpunkt ist die Präsentation der neuen Pirelli-Sommerreifenlinie Powergy für CUVs, SUVs und mittelgroße Limousinen.

