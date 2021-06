Theo-Award verliehen – Essen Motor Show gewinnt zum sechsten Mal 

Die Essen Motor Show bleibt sich auch in herausfordernden Zeiten treu und gewinnt zum sechsten Mal in Folge den Theo-Award in der Kategorie Events. Rund 3.200 Leserinnen und Leser der Zeitschriften Tuning und VW Speed wählten im Rahmen einer Onlineabstimmung in zehn Kategorien ihre Lieblingsmarken.

