Dataforce sieht „starkes Wachstum in allen Kanälen“

Im April 2021 wurden satte 90 Prozent mehr Neuwagen bei den deutschen Zulassungsstellen angemeldet als im April 2020. Alle Marktsegmente profitierten von diesem Wachstum. Mit einem Plus von 321,1 Prozent ging es bei den Autovermietern am stärksten nach oben, wie es dazu in einer Mitteilung von Dataforce heißt. Am anderen Ende des Spektrums liegt der Privatmarkt, dessen Zulassungen um immerhin noch 55,5 Prozent stiegen. Auch in der kumulierten Betrachtung liegt der deutsche Pkw-Markt nun vor 2020. Zwischen Januar und April kletterten die Neuzulassungen um 7,8 Prozent. Besonders positiv fällt hierbei die Bilanz für den sogenannten Relevanten Flottenmarkt (plus 14,5 %) und für die Autovermieter (plus 14,8 %) aus, während der Privatmarkt auf der anderen Seite mit einem Minus von 1,1 Prozent noch leicht unterhalb des Vorjahresniveaus liegt.

