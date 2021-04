Auch dieses Jahr Absage des ADAC-Conti-Wettbewerbs „Fahrsicherheitsprofi“

Der ADAC und Continental haben entschieden, den „Fahrsicherheitsprofi 2021“ abzusagen. Damit reagieren die beiden Partner auf die anhaltend hohe Zahl an COVID-19-Fällen in Deutschland und die Bemühungen, soziale Kontakte weitgehend zu beschränken. Da auch Anfang Juni, wenn die ersten Wettbewerbe im Rahmen der stattfinden sollten, nicht mit einer deutlichen Entspannung der Lage zu rechnen sei, habe die Veranstaltungsreihe wie schon im Vorjahr abgesagt werden müssen, heißt es insofern. Alle bereits für den Wettkampf registrierten Teilnehmer sollen in Kürze über die Absage informiert werden. cm