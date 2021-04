Reifen Lehrke erweitert Lagerkapazitäten

Bei dem Point-S-Betrieb Reifen Lehrke in Dortmund hat man sich gut auf die Frühjahrsumrüstung vorbereitet. Denn das Unternehmen hat seine Kapazitäten für die Einlagerung von Kundenrädern aufgestockt. Zudem wurde in Hilfsmittel für reibungslosere Arbeitsabläufe investiert wie Transporttrolleys zusätzlich zu einem schon länger im Einsatz befindlichen Rollenband an den Montagebühnen. Das soll Zeit sparen und die Rücken der Mitarbeiter entlasten. Die Aufrüstung der Lagerkapazitäten zur diesjährige Saison ist mithilfe eines kürzlich erworbenen Nachbargebäudes realisiert worden, das nun als zusätzliches Komplettradlager dient. Wie es weiter heißt, könnten über die bereits bestehenden Möglichkeiten zur Einlagerung von 2.100 Radsätze hinaus dank dessen nun noch 500 Radsätze mehr untergebracht werden. Dabei nutzt Reifen Lehrke nach Aussagen der Safety Seal GmbH im kompletten Lager an den Regalenden die aus Kunststoff gefertigten „SafetyDisc“-Radschutzmatten des Anbieters. Um Kratzern beim Be- und Entnehmen vorzubeugen, würden die gleichen Radschutzmatten außerdem zur Abtrennung zwischen den Rädern verwendet, heißt es. cm