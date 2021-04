Nexen Tire Europe wird neues ETRMA-Mitglied

Die European Tyre and Rubber Manufactures’ Association hat beschlossen, Nexen Tire Europe zum 1. Januar des kommenden Jahres als neues Mitglied aufzunehmen. Außerdem werden dann die Reifenherstellerverbände Tschechiens und der Slowakei beitreten. Wie der in Brüssel ansässige Branchenverband mitteilt, werde man dann 15 der weltweit führenden Reifenhersteller sowie elf Verbände repräsentieren; aus Deutschland ist der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK). Die „kritische Masse“ der ETRMA wachse durch die Neuaufnahmen, betonte dazu Fazilet Cinaralp. „Gemeinsam können wir große Synergien schaffen und eben noch effizienter an einem sichereren und grüneren Europa arbeiten“, so die Generalsekretärin dazu. ab