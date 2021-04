Rennstrecke Castle Combe weiter mit Avon Tyres als offiziellem Sponsor

Auch in diesem Jahr fungiert die Cooper-Marke Avon Tyres weiterhin als offizieller Sponsor der britischen Rennstrecke Castle Combe. Sie liegt gerade einmal knapp 20 Kilometer nördlich von Melksham/Wiltshire, dem Sitz von Avon Tyres sowie auch von Cooper Tire Europe. Damit hat die Marke eine Vereinbarung verlängert, die schon fast 70 Jahre zurückreicht bzw. bis in die frühen 1950er-Jahre. Die knapp drei Kilometer lange Strecke trägt seit 1952 ein entsprechendes Branding: Seither ziert das Avon-Signet die Fußgängerbrücke, welche die Einfahrt zur Boxengasse überquert, sowie mittlerweile noch zahlreiche weitere Stellen – Werbetafeln, Bannern, Flaggen – entlang des Kurses. „Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem Castle Combe Circuit. Die Verlängerung der Vereinbarung bis 2021 war ein natürlicher Schritt und wir freuen uns darauf, dass unsere Marke auf und neben der Strecke prominent vertreten sein wird, wenn die Veranstaltungen auf dieser fantastischen Strecke wieder aufgenommen werden“, sagt Cecilia Razeto, Head of Marketing & Communication bei Avon Tyres. cm