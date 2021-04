Verloste TecRMI-Radanzugsdrehmomentposter kommen an

Kurz vor Ostern hatte die NEUE REIFENZEITUNG auf ihren Webseiten eine Verlosungsaktion gestartet, bei der es um 20 TecRMI-Werkstattposter mit den Radanzugsdrehmomenten gängiger Fahrzeugmodelle ging. Zwischenzeitlich ist der Einsendeschluss zwar bereits verstrichen und sind die Poster längst auch verschickt an die Gewinner mit dem nötigen Quäntchen Losglück, dennoch werden wir immer wieder gefragt, ob wir nicht vielleicht noch ein paar Exemplare in der Hinterhand hätten. Haben wir leider nicht, obwohl das Ganze zeigt, dass eine solche Übersicht für die Werkstatt im Markt offenbar sehr gut ankommt. Letzteres sogar im wortwörtlichen Sinn. Davon zeugt so manche Dankes-E-Mail an den Verlag nebst (Bewegt-)Bildmaterial rund um den Erhalt besagten Posters oder dessen neuen Platz im jeweiligen Betrieb. Wobei der Dank in dieser Angelegenheit in erster Line eigentlich ja der TecAlliance GmbH gebührt, die uns sie zur Verfügung gestellt und damit die Verlosung erst ermöglicht hat. christian.marx@reifenpresse.de