Dreifach Prämienpunkte auf Metzeler-Motorradreifen im Tyroo-Onlineshop

Im April können Kunden des Großhändlers Tyroo in dessen Onlineshop mit Metzeler-Motorradreifen bis zu dreifach Prämienpunkte sammeln. Darüber hinaus haben Kunden, die im Zeitraum von April bis Juni mehr als 20 Radialreifen der zu Pirelli gehörenden Marke über den Onlineshop ordern, automatisch die Chance, einen von fünf Kühlschränken im exklusiven Metzeler-Design zu gewinnen. „Eines unserer bedeutendsten Anliegen besteht darin, die Loyalität unserer Onlineshopkunden immer wieder mit Aktionen in und um unseren Onlineshop zu honorieren“, erklärt Tyroo-Marketingleiter Christian Schild. „Dabei endet unsere Anstrengung nicht mit der Vergabe der Prämienpunkte, sondern wir honorieren darüber hinaus das Sammeln der Prämienpunkte nochmals mit Sonderaktionen rund um diese Punkte“, wie er noch ergänzt. So könnten beispielsweise ausgesuchte Verbrauchsmaterialien zu – wie es vonseiten des Unternehmens heißt – „extrem vergünstigten Prämienpunktpreisen“ erworben werden: Reifentüten, Spiegelanhänger, Radbolzensäcke und vieles mehr. cm