Titan International holt ehemalige Goodyear-Finanzchefin aus dem Ruhestand

Titan International holt die ehemalige Finanzchefin von Goodyear Tire & Rubber. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei Laura K. Thompson zum 1. April in das Board of Directors des US-amerikanischen Landwirtschafts- und OTR-Reifen- und Räderherstellers berufen worden. Thompson (56) war bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand 2019 als Executive Vice President für Goodyear tätig und trug dort von 2013 bis 2018 Verantwortung als Chief Financial Officer. Sowohl Titan-Chairman Maurice Taylor als auch CEO und President Paul Reitz sind sich sicher, Thompson werde „herausragende Beiträge für Titan liefern, während das Unternehmen ein neues Kapitel seiner Geschichte aufschlägt“. ab