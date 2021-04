Thorsten Schmidt übergibt die Geschäftsführung von Kraiburg Austria

Thorsten Schmidt, langjähriger Geschäftsführer der Kraiburg Austria GmbH & Co. KG (Geretsberg/Österreich), wechselt heute aus der operativen Geschäftsführung in die passive Phase seiner Altersteilzeit. Nach 36 Jahren, die er in unterschiedlichen Positionen durchgängig für Kraiburg Austria, dem europäischen Spezialisten für Reifen- und Runderneuerungsmaterialien, tätig war, bereitet sich der 63-Jährige nun auf seinen Ruhestand vor. Sein bewegter Werdegang bei Kraiburg schließt u.a. leitende Funktionen in den Bereichen Produktion, Technischer Service und Vertrieb ein. Zum Geschäftsführer von Kraiburg Austria wurde er 2012 ernannt; nun ist auch sein Nachfolger ernannt.

