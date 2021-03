Bridgestone bietet erweiterte Servicezeiten in der Umrüstsaison

Bridgestone bietet seinen Kunden vom 22. März bis voraussichtlich 14. Mai 2021 erweiterte Servicezeiten. Von montags bis freitags ist das Kundendienstteam von 7.30 bis 18 Uhr im Einsatz, sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Die Bestellungen für Pkw, Llkw-, und Lkw-Reifen können unter folgenden Telefonnummern getätigt werden:

Verkaufsgebiet West 0800/0266-300, Verkaufsgebiet Süd 0800/2266-001, Verkaufsgebiet Nord/Ost 0800/2266-002 und Autohäuser unter 0800/2266-003.

„2021 wird ein anspruchsvolles Jahr, das gleichzeitig aber auch Chancen eröffnet – und unsere Partner im Handel stehen dabei für uns stets an erster Stelle. Entsprechend gehört es zu unserem Leistungsversprechen, dass wir dort Lösungen schaffen, wo es gefordert ist, um gemeinsam am Markt erfolgreich zu sein“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. „Die verlängerte Erreichbarkeit unserer Kundenannahme steht im Einklang mit den aktuell besonderen Anforderungen an unsere Handelspartner und soll in dieser Phase eine hilfreiche Unterstützung bieten. Wir freuen uns entsprechend auf eine zahlreiche Inanspruchnahme dieses Serviceangebotes.“ cs