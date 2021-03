Zugabeaktion beim Kauf von Conti-Motorrad- und -Rollerreifen

Zum Start in die Zweiradsaison hat Continental wieder eine Prämienaktion aufgelegt. Biker, die sich im Rahmen dessen zwischen dem 1. März und dem 31. Juli für einen Satz der Motorradreifentypen „SportAttack 4“, „RaceAttack 2“ bzw. RaceAttack 2 Street“ oder „Road“ des Anbieters entscheiden, sollen zwischen einer Helmtasche und einer Gepäckrolle als kostenlose Zugabe wählen können. Motorrollereigner, die sich im gleichen Zeitraum eine „Scoot“-Paarung für Vorder- und Hinterrad beim Reifenhändler sichern, bekommen demnach einen originalen Conti-Scooter-Wetterschutz gratis dazu. Teilnahmeformulare sollen beim Kauf der genannten Reifenpaarungen im Fachhandel erhältlich sein oder direkt unter www.conti-moto.de zum Herunterladen bereitstehen. Nach dem Reifenkauf und deren Ausfüllen gilt es zur Teilnahme die Formulare samt einer Rechnungskopie an Contis Motorradteam in Korbach zu schicken. Das geht per Mail an die Adresse service.motorrad@conti.de, mittels Fax an die Nummer 05631/582240 oder auf dem Postwege an die Continental Reifen Deutschland GmbH, Vertriebsinnendienst Motorradreifen, Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach. cm