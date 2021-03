Webinarserie „Elastomer Coffee Talks“ wird sich auch Reifen widmen

Der Spezialchemiekonzern Kuraray startet eine neue vierteilige Serie von Webseminaren rund um thermoplastische Elastomere (TPE). Dabei soll bei den sogenannten „Elastomer Coffee Talks“ ein breites Spektrum an Themen bzw. Produktbereichen abgedeckt werden. Das erste solche Webinar widmet sich am 9. April demnach zwar medizinischer und pharmazeutischer Ausrüstung, doch schon bei der zweiten Ausgabe werde es um „Mobility and Tyres“ also um Mobilität und Reifen gehen, heißt es. Den Termin dafür sowie eine Möglichkeit zur Anmeldung will das Unternehmen, das im vergangenen Jahr ein Projekt rund um Flüssigkautschuk aus Zuckerrohr als Alternative zu dem im Reifenbau verwendeten Naturkautschuk vorgestellt hat, „zeitnah“ unter www.elastomer.kuraray.com/coffee-talk bekannt geben bzw. freischalten. cm