Lkw-Profile der PTG-Marke Eracle hierzulande exklusiv im Tyroo-Vertrieb

Seit dem Jahresbeginn vertreibt die Tyroo GmbH exklusiv Nutzfahrzeugreifen der Marke Eracle in Deutschland. Mit denen zielt die Prometeon Tyre Group (PTG) als deren Hersteller demnach auf das sogenannte Quality-Budget-Segment des europäischen ab Marktes ähnlich wie auch schon mit der über Pirelli und Formula hinaus ebenfalls noch zu ihrem Portfolio gehörenden Marke Anteo. „Eracle-Produkte richten sich in erster Linie an Kunden in der Fuhrunternehmensbranche, die beim Reifenkauf auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis achten“, heißt es dazu vonseiten des nach der Pleite der deutschen Fintyre-Gruppe aus Reifen Krieg hervorgegangenen Großhändlers Tyroo. cm

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login