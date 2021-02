Mitgliederversammlung des BRV wird in den „Spätsommer oder Frühherbst verlegt“

Dass die für diesen Mai in Köln geplante „The Tire Cologne“ bedingt durch die Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat auch Auswirkungen auf die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV). Denn die findet in den Jahren mit Reifenfachmesse traditionell eigentlich immer in deren Rahmen bzw. am Vortag der Ausstellung statt. Folglich wird für die diesjährige Zusammenkunft der BRV-Mitglieder nun ebenfalls ein neuer Termin ins Auge gefasst. Wie Verbandsgeschäftsführer Yorick M. Lowin sagt, werde sie wie schon im Vorjahr nunmehr „auf einen Termin im Spätsommer oder Frühherbst verlegt“. Sobald absehbar ist, dass sich die generelle (Corona-)Situation entspanne, soll dann Konkreteres zu dem Ersatztermin bekannt gegeben werden. cm