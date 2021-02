Hankook will Kapazitäten in seinem US-Reifenwerk verdoppeln

Hankook Tire & Technology beginnt jetzt mit der bereits im vergangenen Jahr angekündigten Erweiterung seiner Pkw-Reifenfabrik in Clarksville (Tennessee/USA). Wie es dazu in US-Medien heißt, wolle der südkoreanische Hersteller im laufenden Jahr vor Ort rund 100 Milliarden Koreanische Won (74 Millionen Euro) in seine Kapazitäten als Teil der Phase-II-Expansion investieren. Wenn diese Expansionsphase Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen ist, werde Hankook 4,5 bis fünf Millionen Pkw-Reifen mehr in seinem 2017 eingeweihten US-Werk produzieren und seine Kapazitäten damit verdoppeln. Hankook betonte nun noch einmal der US-Fachzeitschrift Tire Business zufolge, die Expansion sei bereits länger geplant und sei demnach nicht ausschließlich als Reaktion auf drohende US-Zölle gedacht. ab