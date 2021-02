Apollo Tyres führt rollwiderstandsoptimierten Reifen für E-Autos ein

Apollo Tyres hat einen neuen Pkw-Reifen vorgestellt, der aufgrund seines geringen Rollwiderstands ideal für elektrisch angetriebene Fahrzeuge sei. Wie der Hersteller dazu mitteilt, sei der Amazer XP unter Beteiligung des in den Niederlanden ansässigen F&E-Zentrums entstanden und werde in zwei Fabriken in Indien produziert. Zunächst sei die Einführung von sieben Größen geplant, vier weitere sollen folgen. Wie Apollo Tyres dazu auf Anfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, werde der Amazer XP zunächst nur auf dem heimischen indischen Reifenmarkt angeboten, dort im Übrigen auch über die Erstausrüstung. ab