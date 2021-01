KBA erkennt „positiven Abschluss“ in der Zulassungsbilanz 2020

Mit den Neuzulassungen vom Dezember findet das zurückliegende Jahr dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge einen „positiven Abschluss“. Wie das KBA meldet, seien 311.394 Pkw im letzten Monat des Jahres erstmals zugelassen worden, was einem Plus von immerhin 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. In der Jahresbilanz der Zulassungsstatistik stehen somit insgesamt 2,9 Millionen Neuwagen, das sind 19,1 Prozent weniger als noch 2019. Dabei sind die Entwicklungen im Einzelnen durchaus unterschiedlich.

