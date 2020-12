Kostenloses Rücknahmesystem für Fahrradschläuche

Über ein kostenloses Rücknahmesystem im Fachhandel sammelt die Ralf Bohle GmbH – Hersteller von Fahrradreifen- und -schläuchen der Marke Schwalbe – alte Schläuche jeglichen Fabrikats. Sie werden nach Unternehmensangaben komplett recycelt, wobei das so zurückgewonnene Material dann bei der Produktion von neuen Schwalbe-Fahrradschläuchen wiederverwendet werde. „Alle neuen Schwalbe-Schläuche bestehen zu 20 Prozent aus recycelten Altschläuchen. Die alten Schläuche werden in einem geschlossenen Kreislauf wiederverwendet – ohne Rückstände zu hinterlassen“, erläutert Frank Bohle, geschäftsführender Gesellschafter des deutschen Fahrradreifen- und Schlauchherstellers. Das Recycling spare dabei nicht nur Rohstoffe, sondern auch enorme Mengen an Energie, heißt es. cm

