Vom Aus des Aachener Conti-Werks Betroffene machen auf sich aufmerksam

Wie schon mit ähnlichen Aktionen zuvor wollen die von der Schließung des Continental-Reifenwerkes in Aachen Betroffenen – seien es die dortigen Mitarbeiter oder auch Firmen, die dadurch eventuell in Mitleidenschaft gezogen werden – Ende November erneut auf sich aufmerksam machen. Geplant ist unter anderem, dass am 30. November wieder Kerzen am Werkszaun aufgestellt werden. Um auf diesem Wege Unterstützung und Verbundenheit zu signalisieren, werden darüber hinaus ganz Aachen samt Umgebung genauso wie andere Unternehmensstandorte aufgerufen, auf Basis zweier zur Verfügung gestellter Vorlagen Bilder ins Fenster zu stellen und abends zu beleuchten. cm