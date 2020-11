Grundlagentraining EM-Reifen findet im Juni 2021 statt – Anmeldung läuft

Am 8./9. Juni startet wieder das Grundlagentraining EM-Reifen vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.. Das in Kooperation mit WTRtec-Consult angebotene Seminar findet in Salzschlirf statt. Die Teilnehmer bekommen im zweitägigen Grundlagentraining technisches Grundwissen im Bereich EM-Reifen, Räder und Felgen vermittelt, lernen unterschiedliche Einsatzbereiche von EM-Reifen kennen und befassen sich außerdem mit der richtigen Reifenauswahl und charakteristischen Schadensfällen. Durch eine Vor-Ort-Besichtigung wird der theoretische Seminarteil abgerundet. Zielgruppe des Grundlagentrainings sind Mitarbeiter im Reifenfachhandel und -service, die eine höhere Kompetenz im Segment EM-Reifen erlangen wollen. Die Teilnehmer sollen als Zugangsvoraussetzung eine Verkäufer- oder Servicetätigkeit im Reifenfachhandel sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung mitbringen. Anmeldung auf der BRV-Webseite. cs