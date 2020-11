Maxam Tire führt neuen EM-Reifen MS412 für große Muldenkipper ein

Maxam Tire baut sein Programm an OTR- bzw. EM-Reifen weiter aus. Nach den kürzlich vorgestellten neuen Profilen MS453 und MS302 folgt nun der MS412. Der Reifen kommt in der Größe 27.00R49 auf den Markt und dient demnach als Bereifung für große Muldenkipper im Tagebau. Der neue Maxam MS412 verfügt über ein E4-Profil und wird in mehreren Mischungsvarianten angeboten inklusive einer als „ultra-schnittfest“ beschriebenen Version. Der Hersteller Maxam Tire gehört zur chinesischen Sailun Group. ab