Erweiterte General-Angebotspalette an Winter-/Ganzjahresreifen

Continental hat eigenen Worten zufolge das Angebot an Winter- und Ganzjahresreifen seiner Marke General Tire erweitert. Zum Portfolio an Profilen für Pkw, SUVs/4×4-Fahrzeuge und Vans/Transporter im mitteleuropäischen Markt sollen zahlreiche neue Dimensionen hinzugekommen sein, was in vielen Fällen mit höheren Geschwindigkeitsfreigaben einhergehe. Demnach kann beispielsweise der nunmehr in 30 Größen von 14 bis 18 Zoll angebotene „Altimax A/S 365“ für den ganzjährigen Einsatz an Pkw mit Freigaben bis hin zu 300 km/h aufwarten, und sein in neun Größen von 17 bis 19 Zoll erhältliches Pendant „Grabber A/S 365“ für SUVs über Freigaben bis zu 270 km/h. Generals als 4×4-Allwetterreifen für SUVs, Pick-up-Trucks und Geländewagen beschriebener „Grabber AT³“ wird Conti zufolge in sechs neuen und damit in inzwischen nicht weniger als 74 Größen von 15 bis 22 Zoll angeboten. Ein weiterer Ganzjahresreifen im Portfolio der Marke ist der „Eurovan A/S 365“ genannte, der seinem Namen entsprechend für Vans bzw. Transporter gedacht und in 15 Ausführungen für Felgendurchmesser von 15 und 16 Zoll lieferbar ist. Sind reinrassige Winterreifen gefragt, kann General Tire für Pkw mit dem „Altimax Winter³“ aufwarten, der in 44 Größen verfügbar ist angefangen bei 13 und nun sogar bis hin zu 19 Zoll. Für SUVs und 4×4-Fahrzeuge ist der Winterreifen „Snow Grabber Plus“ ausgelegt, der mittlerweile in 36 Versionen für Felgen zwischen 15 und 20 Zoll Durchmesser hergestellt wird. Last, but not least komplettiert der „Eurovan Winter 2“ für Vans und Transporter das aktuelle General-Tire-Winterreifenangebot. Dieser „Kältespezialist“ sei in 14 Versionen für Felgen zwischen 14 und 16 Zoll Durchmesser verfügbar, heißt es. cm